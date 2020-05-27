"الطيران المدني": لا زيادة في أسعار التذاكر.. والصورة المتداولة مزورة

طالبت بتحري الدقة والمصداقية والرجوع إلى المصادر الرسمية

نفت هيئة الطيران المدني صورة التغريدة المتداولة والمنسوبة لوكالة الأنباء السعودية والتي تشير إلى ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80%.

جاء ذلك عقب تداول عدة حسابات بمواقع التواصل تغريدات حول زيادة في أسعار تذاكر الطيران الداخلي في المملكة خلال الفترة المقبلة، تصل إلى 80% من قيمتها الفعلية.

وأوضح الناطق باسم هيئة الطيران المدني ابراهيم الرؤساء أنه لا صحة لما تم تداوله عن زيادة أسعار الطيران الداخلي، مشيرا أن ما تم تداوله من تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي هي "نصوص مفبركة"، ولا صحة لها، مهيباً بتحري الدقة والمصداقية، والرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار.

وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت اليوم الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة ابتداءً من يوم الأحد المقبل 31 مايو 2020.