صحة عسير: أكثر من ٧١ ألف مستفيد من خدمات التأهيل الطبي خلال ٢٠٢٠م

شملت أقسام العلاج الطبيعي والطب الطبيعي والعلاج الوظيفي والأطراف الصناعية

أعلنت إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة عسير عن تقديم خدماتها الصحية والعلاجية لأكثر من ٧١٤١٢ مستفيدًا خلال العام الماضي 2020م، شملت أقسام العلاج الطبيعي والطب الطبيعي والعلاج الوظيفي والأطراف الصناعية.

وأشارت الإدارة إلى افتتاح أول قسم علاج طبيعي لتأهيل أمراض القلب والرئتين بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب، وكذلك افتتاح أول عيادة علاج طبيعي بالمراكز الصحية التابعة للمنطقة، كما تم تجهيز جميع أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات المنطقة واستحداث ثلاثة أقسام علل سمع وتخاطب في كلٍّ من: مستشفى عسير المركزي، ومستشفى أبها للولادة والأطفال، ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال.

وأعلنت أن عددًا من أقسام التأهيل الطبي اجتازت شهادة اعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وأقامت الإدارة ورشتَيْ عمل وأربع دورات تدريبية استفاد منها أكثر من ٢٩٠ موظفًا وموظفة، بالإضافة إلى المبادرات التطوعية بالأماكن العامة التي استفاد منها ما يقارب ٣٠٠٠ مستفيد، وإصدار ١٢٤ بطاقة التسهيل المرورية، و١٥٤ بطاقة تخفيض أجور الإركابات للمستفيدين من تلك الخدمات.

وقالت الإدارة: إنها قدَّمت خمسة منشورات توعوية، وأعدّت بروتوكولًا للعلاج الطبيعي والوظيفي لمرضى كورونا، وبثّت محاضرتين عن بعد، كما ساهمت في تغطية نقاط الفرز أثناء الجائحة.