لشاب قادم من الخارج ... تونس تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

أكد أن المصاب أدخل الحجر الصحي

سجلت تونس اليوم أول إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لشاب قادم من الخارج.



وأفاد مدير معهد "باستور تونس" هاشمي الوزير في تصريح أنه تم التأكد من تسجيل الإصابة بالمتحور الجديد بعد صدور نتيجة التقطيع الجيني التي أجريت في المعهد، مشيراً إلى أن المصاب أدخل الحجر الصحي.

