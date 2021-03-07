تزامناً مع اليوم العالمي.. هيئة المحاسبين تُطلق برنامج تمكين المرأة في المهنة

يأتي معززاً لقدراتها التي تسهم في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

تدشن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يوم غدٍ 8 مارس، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة، برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة، بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وعدد من المحاسبات السعوديات.

ويأتي البرنامج سانداً لرحلة المرأة في مهنة المحاسبة ومعززاً لقدراتها التي تسهم في التنمية الاقتصادية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 عبر مسارات رئيسية تشمل: التدريب والتأهيل والريادة والتوظيف.

وسيتخلل التدشين إعلان الهيئة عن عدة مبادرات داعمة للبرنامج الذي يهدف إلى زيادة أعداد المهنين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة الملائمة ودعم الطلبة في الجامعات.