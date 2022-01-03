أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 78.42 دولار للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.9%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين على الرغم من استمرار المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط في ظل الزيادة السريعة لإصابات "كورونا" حول العالم.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا بأكثر من 50% خلال 2021، بدعم من تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة "كورونا"، واتجاه المنتجين لتشديد القيود على المعروض.

فيما حذّر خبراء الصحة في الولايات المتحدة من اضطرابات خطيرة في الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بتدهور معدلات الإصابة بالفيروس بفعل زيادة الرحلات خلال العطلات في ديسمبر.

وكشف مسح لوكالة "رويترز" في نهاية الأسبوع الماضي، عن تراجع التوقعات لمتوسط سعر خام "برنت" في 2022 بحوالي 2% من 75.33 دولار إلى 73.57 دولار للبرميل.

كما تتجه الأنظار إلى اجتماع "أوبك+" المقرر في الرابع من يناير، وذلك لتحديد خطتهم لمستويات الإنتاج في الشهر المقبل، وأفادت مصادر لـ"رويترز"، بأن المنظمة قد تبقي على خطتها المتعلقة بإضافة 400 ألف برميل يوميًا للإنتاج في فبراير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.8% إلى 78.42 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.





كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.9% عند 75.87 دولار للبرميل.