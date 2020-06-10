كوريا الجنوبية تسجل 50 إصابة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 11902

شهدت كوريا الجنوبية، خلال الـ24 الساعة الماضية، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد المصابين ارتفع إلى 11902، إضافة إلى تسجيل وفاتين؛ ليصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 276 حالة.