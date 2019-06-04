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السلامة لـ"سبق": هناك أضرار جسيمة يتم النظر لها وتحويلها للجهات القضائية

تنظيم الكهرباء: لا تعويض لمتضرّري انقطاعات الجنوب إلا عبر القضاء

أكد ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة، أن لن يتم تعويض أي متضرر في الأجهزة الكهربائية جراء حادثة انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية إلا عن طريق القضاء.



جاء ذلك خلال تعليقه على استفسار "سبق" بشأن تعويض المتضررين جراء التذبذب والانقطاع؛ نظرًا لكونه أفسد أجهزتهم وأطعمتهم وأدويتهم، ومطالبين بالتعويض عن حجم الضرر الذي تعرض له سكان المناطق الجنوبية؛ حيث بين أن هناك أضرارًا جسيمة جدًّا يتم النظر لها وتحويلها للجهات القضائية للفصل فيها.



وكان قد تعرض عدد من الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمواطنين للتلف، وذلك جراء التذبذب والانقطاع الذي حدث.