هل سيتم إلغاء الجرعة الثانية من اللقاح لوجود أضرار جانبية كبيرة؟.. "الصحة" تنفي

ردًّا على الاستفسارات العديدة ودحضًا للشائعات

نفت وزارة الصحة شائعة إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ودحضت الأكاذيب المتداوَلة حول وجود أضرار جانبية كبيرة من جراء تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وردًّا على الاستفسارات العديدة، ودحضًا للشائعات، أوضح حساب "الصحة_937" أنه لا توجد أضرار جانبية للجرعة الثانية من اللقاح، كما نفى النية لإلغائها، مرجعًا تأجيل تلقيها إلى نقص الإمدادات العالمية، والسعي نحو الوصول إلى المناعة المجتمعية.

وكتب الحساب التوعوي عبر "تويتر": "غير صحيح [إلغاء الجرعة الثانية]. التأجيل بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع؛ لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين. وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية".

وفي وقت سابق طمأن الحساب التابع لوزارة الصحة على "تويتر" السائلين حول موعد الجرعة الثانية قائلاً: "تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر أشهرًا عدة، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية".