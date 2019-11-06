#غسل_الأموال_جريمة .. "المالية" تحذّر: هذه أمور قد تُعرِّضك للمساءلة

قالت عنها: عمليات يقوم بها مجرمون لإضفاء صفة مشروعية على أموالهم

دعت وزارة المالية، اليوم، عبر وسم #غسل_الأموال_جريمة على "تويتر"، إلى ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرِّض للمساءلة.

وقالت الوزارة: تسلُّمك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرّضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع.

وأوضحت أن عمليات غسل الأموال: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة من نشاطات إجرامية.