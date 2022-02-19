ضبط أكثر من 21 ألف قرص من "الإمفيتامين" والحشيش بحوزة مواطنَين بالجوف

"مكافحة المخدرات": عُثر داخل مركبتهما على سلاح وطلقات حية وممنوعات

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن ضبط (21,350) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدِّر، وحشيش مخدِّر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وسلاح وطلقات حية وممنوعات، بحوزة مواطنَين بمنطقة الجوف، مخبأة داخل مركبتهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.