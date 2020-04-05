تعرّف على آخر مستجدات كورونا في 5 دول بينها فلسطين واليابان

حالتا وفاة في روسيا وقبرص سجلت 30 إصابة والإجمالي 426 حالة

تتواصل أرقام مصابي فيروس كورنا في الارتفاع حول العالم وسط جهود كبيرة مع مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من هذه الارتفاعات.

وفي السطور التالية نستعرض آخر مستجدات الفيروس في 5 دول.

فلسطين

أعلن مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ مما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 226.

وأوضح "الشخرة" في الإيجاز الصحفي الصباحي اليوم الأحد، أن وزارة الصحة أغلقت مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، بعد قدوم أحد المصابين بفيروس كورونا من بلدة برطعة في جنين للمستشفى، وحوّلته إلى مركز لاستقبال المصابين بالفيروس.

روسيا

أعلن المركز الروسي للاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وفاة شخصين جراء إصابتهما بالفيروس؛ حيث أصيبا بالتهاب رئوي مضاعف تُوُفّيا على إثره في العاصمة موسكو، وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، أن مريضين تم تشخيص إصابتهما بالتهاب رئوي مضاعف، كما ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا؛ توفيا في العاصمة موسكو، أحدهما عن عمر يناهز الـ58 عامًا والآخر 70 عامًا.. حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

يشار إلى أنه تم تسجيل 3357 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في موسكو منذ بدء تفشي الفيروس؛ فيما خرج ما يصل إلى 194 شخصًا من المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج؛ بينما توفي 29 مريضًا.

كما أنه تم الإبلاغ حتى صباح أمس السبت، عن 4731 حالة إصابة بالفيروس في روسيا، معظمها في العاصمة موسكو.

اليابان

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلا عن مسؤولين في العاصمة طوكيو، أن المدينة شهدت تسجيل أكثر من 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأضافت الهيئة أن هذا العدد هو الأكبر في يوم واحد حتى الآن في العاصمة، ورفع عدد الحالات المؤكدة بها إلى أكثر من ألف.

وحثت حكومة المدينة، سكان طوكيو البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة، على البقاء في منازلهم مع زيادة عدد الحالات الجديدة في الأيام الماضية.

وظهرت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو، في برنامج إخباري صباحي اليوم الأحد، وكررت دعوتها للسكان بتجنب الخروج غير الضروري، وقالت: "هناك أرواح على المحك".

قبرص

سجلت قبرص 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وكالة الأنباء القبرصية اليوم، أنه بهذه الحصيلة يصل إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في قبرص إلى 426 حالة، منها عشر حالات في القواعد العسكرية البريطانية.

الهند

ارتفعت عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد- 19) في الهند إلى 77 شخصًا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3374 حالةً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أن تسع وفيات جدد في مختلف أنحاء الهند بسبب (كورونا) سجلت في الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 77 حالة وفاة؛ فيما سجلت 472 حالة إصابة؛ ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 3374 حالة.