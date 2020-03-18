شاهد.. كيف واجهت بلدية فيفاء فيروس كورونا؟

أوضحت بلدية محافظة فيفاء أنها رسمت خطة مكثفة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من ‎فيروس كورونا، وذلك من خلال عمل جولات رقابية وتكثيف أعمال النظافة وغسيل الحاويات، وعمليات الرش سواءً بالجهود الذاتية أو عبر مشروع المكافحة المنزلية، كما أقفلت البلدية جميع صالونات التجميل والحلاقة والحدائق والملاعب وأماكن التجمعات احترازياً.

‏وتفصيلاً؛ أغلقت بلدية فيفاء جميع صالونات الحلاقة ومشاغل التجميل، فيما أغلقت جميع أماكن التجمعات كالحدائق والمنتزهات والملاعب ووضعت اللوحات التحذيرية كإجراء احترازي، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقام قسم النظافة بالبلدية بتكثيف أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حاويات وبراميل النفايات في كافة الشوارع والأحياء، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المواقع العامة كسوق فيفاء العام، ومبنى البلدية.

وضاعف قسم صحة البيئة بالبلدية جهوده بعمل جولات رقابية تفتيشية مكثفة على محلات الصحة العامة، حيث يتم التأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بمكافحة ‎فيروس كورونا، وتوعية المطاعم بعدم تقديم الوجبات المحلية احترازياً، ومصادرة المواد الفاسدة وتغريم المخالفين.

وكثفت البلدية جهودها في أعمال مشروع المكافحة المنزلية من خلال الرش بالمبيدات، وإزالة البؤر العشوائية، في الفترات الصباحية والمسائية، بالجهود الذاتية وعبر مشروع المكافحة المنزلية.

ونشرت البلدية عدة فيديوهات وصوراً توعوية وتثقيفية للتعريف بفيروس كورونا وسُبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وجهود البلدية في مكافحته.