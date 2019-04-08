محافظ هيئة الزكاة والدخل يدشن مركز القيادة والتحكم بالهيئة

دشن محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، مركز القيادة والتحكم بالمقر الرئيسي بالهيئة بمنطقة الرياض، بحضور عددٍ من الوكلاء ومدراء العموم ومنسوبي الهيئة.

ويعتبر مركز القيادة والتحكم الذي أطلقته الهيئة وحدة جديدة متكاملة ودائمة لضمان متابعة العمليات الإلكترونية المرتبطة بالهيئة لحظياً، والمحافظة على استمرارية الأعمال وجودة الخدمات التقنية المقدمة للعملاء والموظفين لتوفير الدعم اللازم على مدار الساعة.

ويهدف المركز إلى إدارة ورصد وتشغيل شبكة الهيئة في المركز الرئيسي والفروع، وحل الأعطال التقنية بشكل سريع، حسب سياسات ميثاق الخدمة المتبعة بالهيئة.

إضافة إلى ذلك، يتمتع مركز القيادة والتحكم بالقدرة على التنبؤ بالأخطار وأخذ الاحتياطات اللازمة لتفاديها قبل حدوثها، رغبة بالحفاظ على استمرارية الأعمال ودعم المكلفين.

ويضم مركز القيادة والتحكم أجهزة وأدوات متطورة تمكن القائمين على المركز من الرقي بمستوى خدمات الأعمال والمحافظة عليه بما يتماشى مع أهداف الهيئة في تقديم أعلى الخدمات للمكلفين والأفراد.