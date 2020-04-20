في زيادة يومية قياسية.. سنغافورة تسجل 1426 إصابة بكورونا

سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.
وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.سنغافورة فيروس كورونا الجديد
الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين
سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.
وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.