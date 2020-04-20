في زيادة يومية قياسية.. سنغافورة تسجل 1426 إصابة بكورونا

الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين

سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 11:58 AM

الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين

في زيادة يومية قياسية.. سنغافورة تسجل 1426 إصابة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت سنغافورة، اليوم، 1426 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، في زيادة يومية قياسية رفعت عدد الإصابات إلى 8014 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، أن الأغلبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في مساكن جماعية.

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