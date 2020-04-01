مبادرة تطوعية.. موقع عربي يقدِّم إحصاءات ونِسَبًا يومية عن إصابات كورونا

تُقدِّم مبادرة تطوعية عبر الإنترنت للقراء العرب أحدث الإحصاءات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل إدراك واقع الحال، المحلية والدولية.

وينشر موقع https://coronavirus-ar.com/ تفاصيل الإحصاءات اليومية عن الفيروس على مستوى العالم، ونِسَب التعافي والوفيات، إضافة لتقديم عدٍّ تنازلي لمرحلة منع التجول لكل دولة.