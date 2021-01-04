مدير تعليم القنفذة الزاحمي يتلقى لقاح كورونا

وجّه شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على جهودهما

تلقى مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا (كوفيد -19)

وقال الزاحمي، في حديث خص به "سبق": "أشكر قيادتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان من أهم أولوياتها، كما أشكر منسوبي الصحة على جودة التنظيم والتعامل الراقي الذي أشعرنا بالفخر والاعتزاز بهذا المستوى الراقي الذي وصلت إليها بلادنا من المهنية العالية وجودة الخدمة، داعيًا الجميع إلى سرعة التسجيل عبر موقع «صحتي»، التابع لوزارة الصحة.

واختتم الزاحمي حديثه، بالتأكيد على أن وباء كوفيد-19 خطير ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد، مقدماً نصيحة للجميع بالاستماع إلى حديث الخبراء فيما يتعلق بأخذ اللقاح، مشدداً على ضرورة تجنب الإشاعات واستسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والمختصين المطلعين على الدراسات المعنية بفعالية اللقاح.



هذا وانطلقت المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة، في مراكز عدة تم تجهيزها سواء في العاصمة الرياض أو محافظة جدة والمنطقة الشرقية يليها عدة حملات بإذن الله تعالى لتشمل كافة مناطق ومحافظات المملكة.