"مجاهدي خلق": "خامنئي" و"روحاني" خطّطا ونفّذا هجومَي "أرامكو" والدليل "يا علي"

معلومات كشفتها "المقاومة" في مؤتمر صحفي بأمريكا راصدة أدلة المتابعة والتنفيذ

عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "مجاهدي خلق" في الولايات المتحدة، مؤتمراً صحافياً أمس، في مقر نادي الصحافة الأمريكي، كشف خلاله عن معلومات حصلت عليها "مجاهدي خلق" الإيرانية من داخل النظام، تلقي الضوء على التحركات التي قام بها النظام الإيراني لتنفيذ عملية الهجمات على منشأتَي النفط في شركة "أرامكوالسعودية"، وقدّمت أدلة على ضلوع المرشد الإيراني علي خامنئي؛ والرئيس حسن روحاني؛ ووزير الخارجية جواد ظريف؛ في التخطيط ومتابعة تنفيذ الهجمات.

وحسب معلومات "مجاهدي خلق"، فإن "الخطة نُوقشت يوم السبت 31 أغسطس 2019، في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي للنظام بحضور روحاني؛ وظريف؛ وحضر الاجتماع عددٌ من كِبار قادة‌ الحرس؛ منهم اللواء الحرسي حسین سلامي؛ القائد العام لقوات الحرس، واللواء الحرسي قاسم سليماني؛ قائد قوة القدس، وقائد الوحدة الجوية في الحرس أمير علي حاجي زاده؛ قبل أن تخضع الخطة التفصيلية للعملية والتنفيذ النهائي للمراجعة والتدقيق من قِبل اللواء الحرسي غلام علي رشيد؛ في مقر خاتم الأنبياء المركزي".

ووفق ما نقلته اليوم "الشرق الأوسط" اللندنية، ذكرت المنظمة المعارضة لإيران أنه "قبل أسبوع واحد من الهجوم الصاروخي، توجّه فريق القادة المشرفين على هذه العملية من القوة الجوية فضائية للحرس إلى قاعدة أميدية -العميدية بالعربية- في الأحواز جنوب غربي إيران، وتمّ التعرف على بعض هؤلاء القادة الموجودين ضمن هذا الفريق وهم كل من: العميد في الحرس الثوري محمد فلاح؛ ونائب عمليات القوة الجوية محمود باقري؛ وكاظم آباد؛ قائد الصواريخ للقوة الجوية فضائية، والعميد سعيد آقاجاني؛ قائد الطائرات المسيّرة للقوة الجوية فضائية".

وقال المتحدث باسم "مجاهدي خلق" علي رضا جعفر زاده؛ في مؤتمر بواشنطن، إن "قادة للقوة الجوية للحرس، وهم إخصائيون في المجالات الصاروخية والطائرات المسيّرة، الموجودين في معشور، توجهوا إلى قاعدة أميدية".

وأضاف: "بعد تنفيذ عملية الهجوم الصاروخي يوم السبت 14 سبتمبر 2019، عاد القادة الميدانيون إلى طهران بعد بضعة أيام وقاموا بتسليم تقرير تنفيذ العملية مع تفاصيلها للواء الحرسي غلام علي رشيد؛ قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي".

ونوّه "زاده"؛ إلى أنه "استُخدم صاروخ كروز المسمّى (يا علي) التابع لمنظمة صناعة الجو والفضاء لوزارة الدفاع في جنوب شرقي طهران، وتم تصنيع هذه الصواريخ في مجمع الصناعات الدفاعية للنظام في بارتشین جنوب شرقي طهران".