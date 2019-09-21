بالصور نظام 5+ 5 "ابتكار سعودي" لقضاء إجازة اليوم الوطني.. شاهد التفاصيل

تحتفل السعودية باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى توحيد الوطن الغالي ويتميز اليوم الوطني هذا العام بالإجازة الطويلة 5 أيام لبدايتها من الخميس 19 سبتمبر وحتى الاثنين 23 سبتمبر 2019 الذي سيوافق يوم الاثنين 24 محرم، ووفقاً لوزارة الخدمة المدنية فإن المادة الرابعة الفقرة "ب" تنص على أن عطلة اليوم الوطني في حال موافقتها يوم السبت تعوض بيوم الأحد، أما إذا وافقت يوم الجمعة فتعوّض بيوم الخميس، وحيث إن إجازة اليوم الوطني يسبقها يوم عمل (الأحد) بين إجازتين (السبت والاثنين) فأعلن عن أن الأحد يوم إجازة رسمي، ويستغل السعوديون هذه الإجازة بالسفر إلى الخارج، وساعد ذلك العروض الكبرى التي انهالت على أسعار التذاكر والفنادق في الخارج والداخل.

ووفقاً لآراء الخبراء ومديري شركات السفر بالسعودية فهذه قائمة أهم الوجهات السياحية التي تستقبل السعوديين خلال الخمسة أيام إجازة، وأصبح السعوديون يسمون هذه الطريقة (5 +5) والمقصود خمسة أيام إجازة مع خمس وجهات الأعلى طلباً.

دبي تتصدر

تصدرت دبي بشكل كبير الطلب، ووصلت عروض الفنادق ذروتها، ويؤكد عبدالرزاق الزهراني مدير عام وكالة نادي المسافر بالرياض أن قرب المكان والوقت البسيط للسفر إلى دبي أهم عاملين في زيادة الطلب إلى دبي، وأشار إلى توافر الرحلات بين الرياض ودبي التي وصلت إلى 28 رحلة يومية لمختلف شركات الطيران، إضافة إلى شعور السائح السعودي بوجوده في وجهة اعتادها هو وأولاده.

شرم الشيخ

احتلت شرم الشيخ مركزاً متقدماً للغاية في طلبات الحجوزات للسفر في اجازة اليوم الوطني، ويشير محيي الدين حمودة مدير عام شركة الفارس الدولي بجدة إلى زيادة الطلب إلى شرم يرجع إلى عاملين؛ الأول هو رخص أسعار الإقامة بالفنادق، وتعدد الفاعليات بشرم الشيخ، وتميزها بالهدوء والقرب الجغرافي.

البحرين

تشهد البحرين كالعادة في كل إجازة قصيرة تدفقاً من السياح السعوديين، ويشير "بشير" إلى أن البحرين وجهة معتادة للسعوديين، وخاصة للمنطقة الشرقية والرياض، ورغم قلة الطلب على الطيران؛ نظراً للقرب الجغرافي، إلا أن جسر الملك فهد يشهد ما يقارب نصف مليون سيارة تنطلق إلى البحرين في إجازة 5+5.

بيروت

ظهرت بيروت على ساحة الطلب في قضاء إجازة اليوم الوطني، ولأول مرة تقام احتفالات باليوم الوطني بمنطقة السوليدير الشهيرة ببيروت، وهو ما يعكس زيادة أعداد السياح السعوديين إلى لبنان، وهو ما أكده "العرنوس" مدير فرع التخصصي للعربية لخدمات المسافرين، حيث لفت إلى أن بيروت وجهة سياحية مميزة ومطلوبة في ذات الوقت، والأشقاء في لبنان يقدّمون عروضاً قيمة للغاية للسعوديين في إجازة اليوم الوطني.

القاهرة

من ناحيته أكد هاني الفيومي مدير منطقة الرياض بشركة "عطار" للسياحة أن القاهرة شهدت طلباً مكثفاً في إجازة اليوم الوطني؛ بسبب العروض الهائلة للفنادق والخيارات المتعددة أمام السائح السعودي، وأوضح أن القاهرة تمثل وجهة أساسية بالنسبة للسعوديين وخاصة مع اعتدال الطقس، وتعدد الفعاليات السياحية وبالأساس فارق العملة الذي يأتي لصالح السعوديين، وانخفاض سعر الجنيه المصري، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق والتمتع بفعاليات وأنشطة متعددة.