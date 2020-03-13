بالفيديو .. أول متعافى من "كورونا" يروي تفاصيل إصابته بالفيروس

شكر القيادة وأشاد بالمستوى العالي للخدمات الطبية والتعامل الإنساني والوطني

قدم "حسن الصيرفي"، أول متعافى من فيروس كورونا، الذي خرج بالأمس من المستشفى سليماً معافى، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ لما يقدمانه من دعم ورعاية لأبناء الوطن، مؤكداً تحسن حالته الصحية، حيث اختفت لديه الحرارة والكحة.

وروى خلال مداخلته في برنامج "ياهلا"، تفاصيل إصابته بالمرض قائلاً: "شعرت بارتفاع في درجة الحرارة تقريباً 38 درجة، واستمرت معي عدة أيام بعدها ذهبت إلى المستشفى، وتم إعطائي أدوية مضادات حيوية تحسنت على إثرها حالتي الصحية وخفت الحرارة".

وأردف: "عدت إلى مستشفى القطيف المركزي مرة أخرى بعد ثلاثة أيام بسبب الكحة غير الطبيعية، وعلى الفور تم عزلي"، مشيداً بالمستوى العالي للخدمات الطبية والإمكانات من الممرضين والأطباء، وكذلك بمستوى التعامل الإنساني والوطني الذي لمسه ولقيه من الطاقم الطبي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس.