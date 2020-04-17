"متحدث الداخلية": عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .
وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .

وزارة الداخلية عقوبة تزوير تصاريح التنقل

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17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 04:18 PM

"متحدث الداخلية": عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .
وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .

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