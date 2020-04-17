"متحدث الداخلية": عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 ألف ريال

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن عقوبة تزوير تصاريح التنقل السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة تصل إلى 500 إلف ريال .

وأضاف أن مخالفة منع التجول لغير الحالة ومن يخالفه وسيتم إيقاع العقوبة، وكل من يخالف في أي فترة في اليوم ستطبق عليه العقوبة .