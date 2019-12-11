تصادم وجهاً لوجه يتسبّب في إصابة 3 طالبات في الباحة

إحداهن حالتها خطرة والجهات ذات العلاقة باشرت الموقع

تحقّق إدارة مرور الباحة في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين مركبتين في بني فروة؛ إحداهما تقل طالبات مدرسة مع مركبة أخرى وجهاً لوجه.

وبحسب المصدر، فإن الحادث وقع بين مركبتين إحداهما تقل طالبات مع أخرى وجهاً لوجه؛ نتج عن الحادث وقوع عددٍ من الإصابات بين الطالبات.

وأضاف المصدر: باشرت الجهات ذات العلاقة الحادث؛ حيث اتضح أن هناك ثلاث إصابات؛ إحداها إصابة بالغة والإصابتان الأخريان متوسطتان، ومازالت المصابات يتلقين العلاج في مستشفى الملك فهد بالباحة.