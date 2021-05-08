لجنة الإدارة بـ"الشورى" تناقش التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد

بمشاركة المحافظ محمد بن طلال النحاس وعدد من المسؤولين

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعاً "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري، لمناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي1441 / 1442هـ, بمشاركة محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وشهد الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس، أعضاء اللجنة استعراض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وما تقدمه من خدمات للمشتركين، وما أنجز خلال عام التقرير، مع استعراض لاستثمارات المؤسسة.

وناقش المجتمعون إدارة وتنمية موارد المؤسسة المالية وتبني أفضل الحلول للحفاظ على استدامة استثماراتها من أي متغيرات اقتصادية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها.

وفي نهاية الاجتماع؛ طرح أعضاء اللجنة عدة أسئلة حول عدد من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، وأجاب مسؤولو المؤسسة عنها, وذلك تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة ورأيها بشأن التقرير للعرض أمام المجلس للمناقشة في إحدى الجلسات العامة القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة.