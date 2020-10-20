"الوابل": جهود تمكين المرأة عززت من دور سيدات الأعمال بالشرقية

قالت: نحرص على تقديم حقائب تدريب متميزة إداريًا ومحاسبيًا وقانونيًا لدعم الكفاءات

قالت مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية حنان الوابل، إن المركز يسعى إلى تقديم إضافة نوعية في رعاية مصالح سيدات أعمال المنطقة، من خلال أداء متميز وخدمات متنوعة، بحيث تكون هذه الخدمات دافعة لمؤسساتهن إلى مزيد من التطور والتجدد، وعلى النحو الذي يُعزز إسهامهن في مسيرة التنمية الشاملة للمنطقة، وبما يحقق طموحات المجتمع وتطلعاته، وكذلك تطلعات الغرفة، وآمال سيدات الأعمال.

وأشارت الوابل، إلى أن عدد مشتركات الغرفة بلغ نحو (10192) سيدة أعمال، وأن هذا الرقم هو نتاج طبيعي لما أخذت تحظى به المرأة في ظل القيادة الرشيدة، وألمحت إلى مجموع الخدمات التي يقدمها المركز لسيدات الأعمال كالخدمات الاستشارية والتوعوية من لقاءات وورش عمل وغيرها، وخدمات الاشتراكات والتصديق على الوثائق والدفاتر التجارية وصحة المستندات، وحفظ وتحديث قواعد البيانات، وتأمين الوصول السريع والسهل إليها أمام المشتركات، فضلاً عن العمل كحلقة وصل من خلال قسم شؤون اللجان بين سيدات الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقاء عن بُعد، عقدته غرفة الشرقية، ممثلة بمركز سيدات الأعمال، يوم الاثنين الموافق 19أكتوبر 2020، مع سيدات أعمال الجبيل، ضمن أنشطة المركز للتعريف بالخدمات التي يقدمها لأجل تلبية احتياجات سيدات أعمال المنطقة.

وأوضحت الوابل، أن الغرفة تحرص دائمًا على تقديم حقائب تدريب متميزة في مختلف المجالات الإدارية والمحاسبية والقانونية وغيرهم، فضلاً عن خدمات التوظيف الاحترافية وتلبية احتياجات قطاع الأعمال من الكفاءات الوطنية، مشيرةً إلى ما يعمل عليه المركز باستمرار من تطوير خدمات المشتركين وإيجاد الطرق التي من شأنها تحسين مستوى هذه الخدمات، وأنه ينشط في تنظيم العديد من الفعاليات النسائية ذات الأبعاد الاقتصادية، ويعمل على استقبال وفود سيدات الأعمال والوفود الطلابية، ويشارك في المعارض المحلية والخارجية للتعريف بدور المركز في خدمة سيدات الأعمال، لافتةً إلى أن المركز ينشئ ويحدث قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بسيدات الأعمال بصفة مستمرة.

وتحدثت الوابل، عن المجالس التنفيذية واللجان النسائية التابعة للمركز، وما تقوم به من مهام ذات الشأن بالتنسيق ومتابعة النظم والقرارات المتعلقة بالقطاعات ذات الارتباط بالمرأة واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي ورئاسة مشروعات النظم والقرارات إبداء المرئيات عليها، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة السيدات في مجالس المنطقة وعضوية اللجان الوطنية والحكومية الأخرى وتطوير آليات التواصل مع مجتمع الأعمال والحرص على تساوي الفرص، وكذلك تفعيل مشاركة سيدات الأعمال في المحافل الدولية والمحلية.