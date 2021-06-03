وفاة "الخشة" صانع السوبيا في المدينة

امتهن إعدادها على مدار 45 عامًا

توفي، صباح اليوم، المعلم صالح خشه الذي اشتهر بصناعة السوبيا، "سوبيا الخشة" في المدينة المنورة.

وامتهن المعلم "خشة" صناعة السوبيا على مدى أكثر من 45 عاماً، ورثها أباً عن جد، كما أصبحت السوبيا "سوبيا الخشة" من أهم المشروبات في شهر رمضان المبارك.

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03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 03:31 PM

امتهن إعدادها على مدار 45 عامًا

وفاة "الخشة" صانع السوبيا في المدينة

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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توفي، صباح اليوم، المعلم صالح خشه الذي اشتهر بصناعة السوبيا، "سوبيا الخشة" في المدينة المنورة.

وامتهن المعلم "خشة" صناعة السوبيا على مدى أكثر من 45 عاماً، ورثها أباً عن جد، كما أصبحت السوبيا "سوبيا الخشة" من أهم المشروبات في شهر رمضان المبارك.

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