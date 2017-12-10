شاهد.. كيف جمع "ناركم حية" حياة الصحراء والتراث القديم

يستمر 10 أيام ويتضمن سباق الهجن والتقاط الأوتاد وصيد الصقور

استطاع مهرجان "ناركم حية" الذي انطلق الأسبوع الماضي في مدينة الصويدرة شرق المدينة المنورة، إحياء التراث وربط الشباب بماضي الأجداد العريق، وتأصيل العادات والتقاليد الأصيلة، والربط بين الحاضر والماضي؛ ليصبح هذا المهرجان ملتقى الثقافات في السعودية ووجهةً سياحيةً لأهالي وزوار المدينة المنورة.

ويحتضن مهرجان "ناركم حية" في نسخته الجديدة أكثر من 13 فعالية، منها الطيران الشراعي، والحرف اليدوية، والأسر المنتجة، وبطولة التقاط الأوتاد، والصيد بالصقور، ورحلات السفاري، والعمل المسرحي، ومنافسات تقليدية، والفنون الشعبية، ومسابقة ناركم حية، وسباق الهجن، ومسابقات تراثية، والعديد من المسابقات المصاحبة لهذه الفعاليات.

وتجهّز هيئة تطوير المدينة المنورة وبعض المكاتب السياحية في المدينة، عدة رحلات إلى موقع المهرجان "الصويدرة" من عدة مواقع كسكة حديد الحجاز، ومنشأ الهجرة، والمنطقة المركزية؛ ابتداء من 18 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 6 ديسمبر ولمدة عشرة أيام.

يُذكر أن مهرجان "ناركم حية" شهد حضوراً كثيفاً لجميع مناطق المملكة ودول الخليج كافة في نسخته السابقة، وسط أجواء احتفالية وفعاليات تراثية متنوعة، ويعتبر من أكبر المهرجانات التراثية التي شهدتها منطقة المدينة المنورة؛ حيث سجّل حضوراً كبيراً منذ انطلاقته.