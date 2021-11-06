لليلة الثالثة على التوالي.. استمرار مسلسل الحوادث بطريق "رعلة قنا"

انقلاب مركبة مجددًا ونجاة قائدها.. ومطالبات للمسؤولين بإيجاد الحلول

لليلة الثالثة على التوالي شهد طريق "رعلة قنا" المؤدي إلى محايل عسير قبل قليل حادث انقلاب مركبة، نجا قائدها.



وتفصيلاً، شهد الطريق قبل ليلتَيْن حادثًا لشابَّين، اصطدمت مركبتهما بجَمل سائب وسط الطريق، واقتصرت الأضرار على المركبة، وأعقبه في الليلة التالية حادث تصادم بين 4 مركبات، نتج منه وفاة شخصين، وإصابة 6 آخرين من عائلة واحدة بإصابات متفرقة؛ نُقلوا إثرها إلى مستشفى محايل العام. ووقع الحادث الثالث مساء البارحة بانقلاب مركبة.



وطالب الأهالي ومرتادو الطريق الجهات المختصة بسرعة وقف نزيف الدماء، وإيجاد الحلول التي تضمن كبح جماح هذا القاتل الذي يهدد أرواح الأبرياء من جراء ضيقه ومنعطفاته الخطيرة، وكثرة الجِمال السائبة التي تعبره باستمرار.