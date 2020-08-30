بعضها قد يهطل.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": سحب تتشكل وهنا مناطقها

فيما تَوَقّع أن تكون الرياح شمالية نشطة في الشمال الشرقي والوسطى ونجران

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة، وقد يهطل من بعضها أمطار متفرقة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تكون الرياح شمالية نشطة في الشمال الشرقي والوسطى ونجران".