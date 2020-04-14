نيوزيلندا تسجّل أعلى حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا

لَقِيَ 4 أشخاص مصرعهم بسبب المرض

سجلت نيوزيلندا، اليوم، أعلى حصيلة يومية من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد؛ حيث لَقِيَ أربعة أشخاص مصرعهم بسبب المرض.

وقال المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في مؤتمر صحفي: إن إجمالي عدد الوفيات في نيوزيلندا جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى تسعة أشخاص.

وكانت ثلاث من الوفيات الأربع الجديدة على صلة بمنشأة لرعاية المسنين في مدينة كرايستشيرش؛ فيما كانت الرابعة في مستشفى بالعاصمة ولنجتون.

وأوضح بلومفيلد أن بلاده سجلت 17 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 1366 حالة.