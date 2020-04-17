6 آلاف من شاغلي وظائف التعليم يجتازون "برامج تدريب عن بعد" بالأفلاج

20 دورة تدريبية في مرحلتها الثانية نفذها 18 مدربًا عبر منصة معهد التطوير

استفاد أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة من برامج المرحلة الثانية التدريبية "عن بعد" بتعليم الأفلاج.

وأكدت إدارة التطوير المهني التعليمي "بنين وبنات" بتعليم الأفلاج، أنها أنهت دورات المرحلة الثانية التدريبية التي نفذت عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم وقدم خلالها 18 مدربًا ومدربة 20 دورة تدريبية استفاد منها 6148 متدربًا ومتدربة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت انطلاق 26 برنامجًا تدريبيًا عن بُعد يستمر الأسبوع الحالي والقادم ينفذها كوادر تربوية مؤهلة بـ"تعليم الأفلاج" للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.

تعليم الأفلاج برامج تدريب عن بعد

6

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441 04:00 PM

20 دورة تدريبية في مرحلتها الثانية نفذها 18 مدربًا عبر منصة معهد التطوير

6 آلاف من شاغلي وظائف التعليم يجتازون "برامج تدريب عن بعد" بالأفلاج

صحيفة سبق الإلكترونية

الأفلاج

0 1,771

استفاد أكثر من 6 آلاف متدرب ومتدربة من برامج المرحلة الثانية التدريبية "عن بعد" بتعليم الأفلاج.

وأكدت إدارة التطوير المهني التعليمي "بنين وبنات" بتعليم الأفلاج، أنها أنهت دورات المرحلة الثانية التدريبية التي نفذت عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم وقدم خلالها 18 مدربًا ومدربة 20 دورة تدريبية استفاد منها 6148 متدربًا ومتدربة من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أعلنت انطلاق 26 برنامجًا تدريبيًا عن بُعد يستمر الأسبوع الحالي والقادم ينفذها كوادر تربوية مؤهلة بـ"تعليم الأفلاج" للمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس، والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمرشدات بالمدارس.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

تعليم الأفلاج برامج تدريب عن بعد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020