منتدى الخبرة السعودي ينظم ندوة "بناء الحاضر واستشراف المستقبل"

تقام الخميس القادم على هامش رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (قمة G20 برئاسة المملكة العربية السعودية.. بناء الحاضر واستشراف المستقبل) يوم الخميس 19/ 11/ 2020م.

ويشارك في الندوة عضو مجلس الشورى سابقًا نائب رئيس مجلس إدارة منتدى الخبرة السعودي الدكتور عبدالرحمن الهيجان، ووكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سابقًا وعضو المنتدى السفير الدكتور سعود كاتب، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة

حصة القنيعير، وعميد كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك سعود الدكتور سلمان بن وهف، ومدير المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي، ويديرها أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود العضو في المنتدى الدكتور سعيد الغامدي.