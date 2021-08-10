المسند عن طقس الثلاثاء: سحب ماطرة على أجزاء من جازان وعسير

قال: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس تدخل فلكياً برج الأسد

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكّل السحب الماطرة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة.

وقال عبر حسابه في تويتر: تبدأ هجرة الدخل والخواضير والشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج الأسد.

وأضاف: تبلغ حصة الليل نحو 10:51، بينما حصة النهار نحو 13:09.