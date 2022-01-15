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قبل موقعة نهائي السوبر الإسباني غدًا في العاصمة السعودية

مدرب ريال مدريد: خطة النهائي "ستكون مختلفة.. ومدرب أتلتيك: الفوز يتطلب معاناة

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وصف المدير الفني لفريق ريال مدريد الإيطالي "كارلو أنشيلوتي"، الفريق الذي يستفيد من الكرات المرتدة بالبارع.



وقال "أنشيلوتي" في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، أمام أتلتيك بلباو، غدًا الأحد، في ملعب "الملك فهد الدولي" في الرياض: "لعب الهجمات المرتدة ليس سهلًا. الهجمات المرتدة أمام برشلونة "في نصف النهائي" لم تكن بلمسة واحدة، ولكن من خلال 4 أو 5 تمريرات. سجلنا الهدف الثالث بوجود 6 لاعبين داخل منطقة الجزاء".



وأكد أنشيلوتي أن الفريق تعافى جيدًا قبل النهائي، وأوضح: "تدربنا أمس، وأعتقد أننا لم نواجه مشكلات بدنية. هناك شكوك فقط حول مشاركة آلابا وأسينسيو. علينا أن نقيم حالتهما في مران اليوم".



وعن مواجهة بلباو أبرز أنشيلوتي أن مواجهات الفريق الباسكي الأخيرة كانت متكافئة، سواء في بلباو أو مدريد، مشيرًا إلى خطة النهائي "ستكون مختلفة عن مباراة نصف النهائي".



من جانبه اعتبر مارسيلينو تورال، مدرب أتلتيك بلباو، أن فريقه "في أفضل حالة معنوية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي قبيل مواجهة ريال مدريد.



وقال تورال: "جئنا لخوض كأس السوبر أمام ثلاثة فرق كبرى، ونجحنا في الفوز باستحقاق على أحدها "أتلتيكو مدريد"، بطل الليجا.. ولدينا الدافع المتمثل في القدرة على تعويض التأخر في النتائج".



ويرى تورال أن بداية المباراة قد تكون أحد عوامل حسم موقعة الميرينجي، كاشفًا: "يبدؤون بقوة كبيرة، أظهروا ذلك في سانتياجو برنابيو؛ حيث سيطروا على مجريات الأمور في أول 25 دقيقة، رغم أننا تمكنا من تحمل الضغط.. وأثبتوا ذلك مرة أخرى في سان ماميس؛ حيث سجلوا هدفين في شباكنا خلال الدقائق الأولى".



واعترف مدرب الفريق الباسكي بأن "الفوز على الريال سيتطلب معاناة"، وأن لاعبيه سيتعين عليهم "الصمود في الخلف" خلال بعض فترات المباراة؛ كي يستطيعوا التغلب على كتيبة الريال.