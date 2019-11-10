وصول أول دفعة من مجندات الأمن العام لدوريات العاصمة المقدسة

ضمن خريجات الدفعة الثانية التي رعاها الفريق أول ركن "الحربي"

استقبلت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة أول دفعة من مجندات الأمن العام. وعلمت "سبق" أن المجندات باشرن أعمالهن في قيادة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بعد تجهيز مقرهن بكامل التجهيزات الخاصة لاستقبالهن.

وكان مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قد رعى حفل تخرج الدورة الثانية لمجندات الأمن العام الذي أُقيم بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض، ويندرج ضمن خطط الأمن العام للاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية؛ وذلك للاستفادة منهن في أعمال الأمن العام الإدارية والميدانية في شُرط المناطق والمرور وأمن الطرق وأمن المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويسعى الأمن العام من هذه الخطوة إلى دعم المجال الأمني بالعديد من التخصصات من الكادر النسائي للعمل الأمني.

وأُقيم الحفل بقاعة الأمير محمد بن نايف بمدينة تدريب الأمن العام. وبلغ عدد الخريجات نحو "178" خريجة، تلقين المعرفة في الإعداد العسكري، والرماية، والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل الأمني، إضافة إلى مهارات استخدام الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية والاتصالات، والأدلة الجنائية والإسعافات الأولية.