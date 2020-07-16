"منشآت" تدعو المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من "جدير"

خدمة تهدف لتأهيل وتمكين المنشآت من خلال ربطها بالفرص الشرائية

دعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من خدمة جدير، والتي تم تدشينها مطلع العام الجاري بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لتأهيل وتمكين المنشآت من خلال ربطها بالفرص الشرائية التابعة للقطاعين العام والخاص.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفرص الشرائية لضمان تحقيق النمو وفتح الأسواق، والتأكد من أهلية المنشآت لتتوافق مع سوق العمل وربطها بالقطاع العام والخاص، والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي من خلال رفع وتطوير معاييرها، وتعزيز دورها في نمو الاقتصاد وتنوعه وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الحصة السوقية المقدمة من القطاعين العام والخاص.

وحددت خدمة "جدير" معايير الاستحقاق بأن تكون المنشأة قائمة وذات أهلية والتزام، والاستعداد التام لتقديم الخدمة أو المنتج في النشاط المسجل به، كما يجب أن تكون جميع البيانات الحكومية محدثة وسارية فيما يتعلق بالعنوان الوطني، ولدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة التجارة، إضافة إلى إصدار شهادة حجم المنشأة من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/certificate.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال خطوات مرنة تبدأ بتقديم الطلب عبر الرابط: https://jadeer.monshaat.gov.sa/، ليتم بعد ذلك دراسة الطلب وتدقيقه، ثم الزيارة الميدانية لمقر المنشآت ذات الخطورة العالية في بعض الأنشطة الاقتصادية من فريق خدمة جدير، وتسجيلها كمنشأة معتمدة من خدمة جدير، وصولاً إلى ربط مزودي الخدمة بالقطاعين العام والخاص.



يذكر أن "منشآت" تحرص على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكينها من النمو والتوسع، وإيجاد الحلول التمويلية المناسبة والفرص الاستثمارية، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% في 2030م.