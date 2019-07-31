طوق أمني لمنع المخالفين من دخول العاصمة المقدسة

استحداث قيادة حديثة تعمل لأول مرة في حج العام

أعلن مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز المسعد، عن استحداث قيادة حديثة تعمل لأول مرة في حج العام وهي قيادة الدوريات الأمنية، مؤكداً خلال المؤتمر الثاني لأمن الحج والذي عقد في مشعر منى بمقر الأمن العام، أن هذه القيادة تندرج منها ثماني جهات؛ خمسة عملت في الأعوام الماضية، وهي نقاط العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة ومداخلها ونقاط منع على مداخل جدة، ومداخل الطائف، وثلاث ستعمل في موسم حج هذا العام، وهي قيادة المهام والإسناد الأمني، وقوة خاصة لمكافحة الظواهر السلبية وقيادة المنطقة المركزية جميعهم يعملون؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف "المسعد" أن أعمالهم تكمن في تحقيق الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها، منوهاً إلى أن هنالك خطة أمنية وُضِعت لمنع الدراجات النارية الغير مصرح لها وسيتم معاقبة جميع المخالفين.

من جانبه، كشف قائد مهام شرطة الطائف، وقائد مركز "البهيتة" اللواء علي العطوي، عن تجهيز نقطتي مركز البهيتة ويشتمل على نقطتين "الهدا" و"المحمدية" على طريق الشفاء، وكذلك تخصيص ست نقاط على طول الطريق إلى العاصمة المقدسة، ثلاث نقاط داخل الطائف، وثلاث على طريق الهدا والسيل والرياض، وكذلك نقطتي "قرن المنازل" و"وادي محرم".

وأشار "العطوي" إلى أن شرطة الطائف وضعت خطة أمنية، اعتُمِدت من مدير الأمن العام وقائد قوات أمن الحج والتي ارتكزت على أربعة محاور، وهي محور تنظيمي، من خلال الإعداد والتجهيز للقوى البشرية، ومحور أمني، من خلال التكثيف الأمني وقراءة التصاريح وتسليم المخالفين في نقطة الهدا والبهيتة، ومحور مروري من خلال تحقيق السلامة المرورية على الطريق المؤدي إلى العاصمة المقدسة وتوفير وسائل السلامة لهم، ومحور إنساني عبر تقديم كافة الخدمات الإنسانية.

وأعلن "العطوي" تشغيل طريق نقطة عشيرة، وتحويل الشاحنات لها ابتداءً من ٥ ذي الحجة، وذلك لتخفيف الازدحام عن الطريق.

من جهته، كشف قائد مهام شرط العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي، عن بدء الاستعدادات لإعداد خطط موسم حج ١٤٤٠ من نهاية موسم الحج الماضي، حيث تم عقد ورش العمل؛ لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، وذلك بإشراف مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، وقائد قوات أمن الحج اللواء سعيّد القرني، وتحت متابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.

وأبان اللواء "العصيمي" أنه من ضمن المهام متابعة القضايا ومكافحتها قبل ارتكابها، وإحالة مرتكبيها للجهات المختصة، مشيراً إلى وجود قوة أمنية من ضباط وأفراد؛ لتوزيع وتفويج حجاج بيت الله الحرام في المنطقة المركزية عبر ٧ محطات للنقل، كما يتم العمل على تفكيك الحشود للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وتوقع زيادة في موسم حج العام ١٤٤٠ تزيد على نسبة ٢٠%، مؤكداً أن هناك لجاناً موسمية تشارك بها شرطة العاصمة المقدسة، من ضمنها ما يتعلق بتنظيم السكن وكل ما يتعلق بالحج، كما تشارك العاصمة المقدسة بلجنة الظواهر السلبية تخت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة بإشراف أمير المنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ لمكافحة الظواهر السلبية في كامل العاصمة المقدسة، وخاصة المنطقة المركزية.

كما تشارك العاصمة المقدسة في تنظيم الحشود بمنطقة المسيال والهجرة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية الأخرى، وكذلك تنظيم الأمن لمسجد السيدة عائشة على مدار الساعة؛ لحفظ الأمن وتنظيم الحركة المرورية.

ولفت إلى أن هناك نقاطاً للمنع، تم تجهيزها بالقوات البشرية، مشدداً على إعداد طوق أمني محكم على العاصمة المقدسة من الداخل، وكذلك من جميع الاتجاهات؛ لمنع دخول مخالفي الحج وحتى يتمتع الحاج النظامي بالخدمات المقدمة له، مشيراً إلى وجود حملات إعلامية؛ لتثقيف المجتمع بالأنظمة وهناك تجاوب مميز من قبل المستهدفين في هذا الشأن.

بدوره، كشف مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون الأمن اللواء سعود بن محمد الطريفي، عن محاور مهام عمل شؤون الأمن بالحج عبر 3 قيادات مهمة، وهي قيادة الضبط الجنائي المكلفة بأعمال الضبط الجنائي في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تعاونها المتكامل والمتناغم مع النيابة العامة والجهات الأخرى، كما تقوم قيادة البحث والتحري بتغطية القيادة المشاعر المقدسة ورصد كل من يحاول أن يخل بالأمن، خلال موسم الحج وتقديمه إلى العدالة وأيضاً قيادة الضبط الإداري، التي تتركز مهامها على تعزيز الجانب الأمني والتواجد الأمني في المشاعر المقدسة والمواقع والإنفاق ومشروع الهدي والأضاحي، وتكثيف التواجد الأمني في كل المواقع؛ لمنع وقوع الجريمة وتعمل على اجراء إداري تنظيمي والتعزيز الأمني.

وأضاف: "نشارك لهذا العام على العمل الإلكتروني؛ لتخفيف الوقت والجهد لصالح العاملين في القطاع الأمني في جميع مناطق المملكة، وتمت تغطية أقسام الشرطة في جميع المناطق وهذه العام تم تفعيل نظام الأمن، وتم تفعيله بشكل كامل لتغطية المشاعر المقدسة و27 موقعاً ومستشفى؛ لخدمة الحجاج ولدينا خطط بديلة في حالة تعكير صفو الحجاج والمحافظة على الجوانب الأمنية وسيتم تطبيق العقوبات الصارمة مع مخالفين تصاريح الحج".

وتابع: "كما نهيب جميع الحجاج بعدم حمل المجوهرات والأغراض الثمينة داخل المخيمات ودور السكن".

إلى ذلك أوضح قائد مهام شرطة محافظة جدة العميد محمد آل صقر، أن شرطة محافظة جدة بدأت منذ وقت مبكر في مهام عملها، وقد تم تحديد المواقع والمسؤوليات وتوفير العدد المناسب من رجال الأمن، وقد تم الاستعداد في جميع المنافذ مع تكثيف التواجد الأمني بإقامة نقاط ومراكز الضبط الأمني، ونعمل على مدار اليوم لضبط الحالة الأمنية والتأكد من وجود التصاريح النظامية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام والتعليمات بحقهم".

ولفت إلى أنه تم رصد حملات وهمية وضبط مكاتب وأشخاص يقومون بنقل الحجاج من جدة إلى مكة المكرمة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن العمل سيستمر حتى عودة الحجاج إلى جدة والعمل على تفويجهم، والوصول إلى مواقع مغادرتهم من مطار جدة أو من ميناء جدة الإسلامي.