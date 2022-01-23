نائب أمير القصيم: التزامنا بالتدابير الوقائية طريقنا لعودة آمنة ودائمة للدراسة الحضورية

مقدماً شكره وتقديره للجهود التي قدّمتها وزارة التعليم ومنسوبوها كافة خلال فترة الانقطاع

أكّد الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أهمية الاستمرار والتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية مع عودة طلاب مرحلتَي رياض الأطفال والابتدائية إلى مقاعد الدراسة؛ كونه السبيل بعون الله -عزّ وجلّ- لعودة آمنة ودائمة.

وتمنى لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح، مقدماً شكره وتقديره للجهود التي قدّمتها وزارة التعليم ومنسوبوها كافة خلال فترة الانقطاع لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة واستمرار العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة التعليم الإلكتروني.

ودعا نائب أمير منطقة القصيم، الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والشعب السعودي، والمقيمين فيها من كل مكروهٍ، ويديم على بلادنا الحبيبة الرخاء والاستقرار والازدهار.