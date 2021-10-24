وزير الطاقة: المملكة ستكون قادرة في المستقبل على صناعة السيارات الكهربائية

قال: ستعمل على أن تكون محطات الشحن آمنة.. وسنولّد الطاقة الكهربائية بأقل التكاليف

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن السعودية ستقوم بصناعة سيارة هجينة جديدة في السعودية، مضيفاً أنها ستكون قادرة على صناعة السيارة الكهربائية.

وأشار خلال مشاركته في قمة الشباب الأخضر، إلى أن السعودية ستعمل على أن تكون محطات شحن السيارات الكهربائية آمنة.

وأضاف، أن السعودية ستكون قادرة على توليد الطاقة الكهربائية بأقل التكاليف في العالم.