مرصد جامعة المجمعة يعلن: تمت رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم

الوقوف بعرفة السبت ١٠ أغسطس وعيد الأضحى الأحد

أعلن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة عن رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الخميس، في مرصد ⁧جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وبذلك يكون غداً الجمعة الموافق 2 أغسطس غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت ١٠ أغسطس، وعيد الأضحى يوم الأحد ١١ أغسطس.

وفي انتظار قرار المحكمة العليا بخصوص رؤية الهلال.

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01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 06:48 PM

الوقوف بعرفة السبت ١٠ أغسطس وعيد الأضحى الأحد

مرصد جامعة المجمعة يعلن: تمت رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة عن رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الخميس، في مرصد ⁧جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وبذلك يكون غداً الجمعة الموافق 2 أغسطس غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت ١٠ أغسطس، وعيد الأضحى يوم الأحد ١١ أغسطس.

وفي انتظار قرار المحكمة العليا بخصوص رؤية الهلال.

الترائي من مرصد تمير

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