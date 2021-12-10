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أكد أن السعودية تعمل مع الدول الشقيقة لتعزيز الأمن والاستقرار

وزير الخارجية: جولة ولي العهد عبَّرت عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن جولة سمو ولي العهد إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبَّرت عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك.. وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي، والدفع به نحو آفاق أرحب.



وأضاف: "تعمل السعودية مع الدول الشقيقة في المنطقة لضمان تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية لبلداننا وشعوبنا".



جاء ذلك في تغريدة له عقب ختام ونجاح الجولة الخليجية لسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تصدَّرت منصات التواصل ووسائل الإعلام المحلية والدولية.



من جانب آخر، غرَّد حساب وزارة الخارجية بصور للقاءات الرسمية لكامل الجولة لسمو ولي العهد مع قادة دول المجلس، وعلَّقت عليها بـ"عزم واحد".