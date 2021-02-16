رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام"

كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء هشام الجظعي الموظف المتميز بالقطاع الجنوبي ياسر بن ناصر جرام ، في مناسبة تكريم المتميزين أخيرًا خلال زيارته لمقر الهيئة بمنطقة جازان.

ويعد "جرام" من الكفاءات الوطنية المتميزة المشهود له خلال مسيرته العملية كأحد منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة جازان.