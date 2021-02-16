رئيس الغذاء والدواء يكرّم "ياسر جرام"

كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء هشام الجظعي الموظف المتميز بالقطاع الجنوبي ياسر بن ناصر جرام ، في مناسبة تكريم المتميزين أخيرًا خلال زيارته لمقر الهيئة بمنطقة جازان.
ويعد "جرام" من الكفاءات الوطنية المتميزة المشهود له خلال مسيرته العملية كأحد منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة جازان.
كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء هشام الجظعي الموظف المتميز بالقطاع الجنوبي ياسر بن ناصر جرام ، في مناسبة تكريم المتميزين أخيرًا خلال زيارته لمقر الهيئة بمنطقة جازان.
ويعد "جرام" من الكفاءات الوطنية المتميزة المشهود له خلال مسيرته العملية كأحد منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء بمنطقة جازان.