شاهد.. نخيل "جويفا الأحمر" في الأفلاج يطرح إنتاجه من "الرطب"

تصوير: فراج آل تركي

طرح بعض نخيل الأحمر (67كم غرب الأفلاج) إنتاجه من الرطب وقبل نخيل المنطقة.

وبدأت نخلة "الخلاص" بجويفا الأحمر غرب الأفلاج، بطرح إنتاجها من الرطب، متقدمةً عن بقية نخيل المحافظة بعشرين يومًا؛ وذلك لتميز الجويفا بالعديد المزايا التي تساهم في طرح إنتاجها من الرطب قبل نخيل المحافظة.