"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "الحديدة" اليمنية

توزيع 88 حقيبة لنظافة الحمامات.. وتنفيذ 14 حملة رش لمكافحة الأمراض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر ديسمبر الجاري، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح

البيئي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمنية.

وشهدت الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر 2020م، ضخ 192,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 291,000 لتر من المياه الصحية

للخزانات، وتوزيع 88 حقيبة لنظافة الحمامات، وتنفيذ 14 حملة رش لمكافحة نواقل الأمراض، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين

و المجتمع المضيف إلى أماكن التخلص منها، استفاد من هذه الخدمات 6,530 فردًا.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442 05:15 PM

توزيع 88 حقيبة لنظافة الحمامات.. وتنفيذ 14 حملة رش لمكافحة الأمراض

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "الحديدة" اليمنية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الحديدة

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال شهر ديسمبر الجاري، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح

البيئي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمنية.

وشهدت الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر 2020م، ضخ 192,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 291,000 لتر من المياه الصحية

للخزانات، وتوزيع 88 حقيبة لنظافة الحمامات، وتنفيذ 14 حملة رش لمكافحة نواقل الأمراض، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين

و المجتمع المضيف إلى أماكن التخلص منها، استفاد من هذه الخدمات 6,530 فردًا.

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مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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