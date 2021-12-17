"عبدالله بن فهد" يتوِّج الأبطال.. و"المبطي" يظفر بشوطَيْن في "قفز السعودية"

فايسهاوبت بطل شوط الاتحاد الدولي

توَّج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود، رئيس الاتحاد السعودية للفروسية، الفارس الألماني فيليب فايسهاوبت بالمركز الأول في شوط الاتحاد الدولي للفروسية "FEI" المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.50 متر)، وذلك ضمن بطولة "قفز السعودية" في أسبوعها الثاني (الأخير) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية "FEI" في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل في الجنادرية.



وحقق الفارس الألماني المصنف رقم 52 عالميًّا المركز الأول بزمن 39.91 ثانية، فيما جاء الفارس السويدي بيدير فريدريكسون، المصنف رقم (1) على مستوى العالم، ثانيًا بزمن 41.04 ثانية، وحلت الفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر ثالثًا بزمن 42.18 ثانية.



وفي الشوط المتوسط لفئة (5 نجوم ـ ارتفاع 1.40 ـ 1.45 متر) ضمن شوط التصنيف العالمي، المؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، خطف الفارس خالد المبطي المركز الأول فيه بزمن 61.52 ثانية، وحل ثانيًا الفارس الأردني بزمن 62.87 ثانية، وجاء ثالثًا مشاري الحربي بزمن 67.80 ثانية.



وكانت أشواط اليوم الثاني من البطولة قد افتُتحت بالشوط الصغير لفئة (نجمة واحدة ـ ارتفاع 1.20 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس الهولندي إميل تاكين بزمن 38.09 ثانية، وحلت ثانيًا الفارسة فنون الحميدان بزمن 39.67 ثانية، وجاء ثالثًا سلطان القرزعي بزمن 39.70 ثانية.



وفي الشوط الكبير لفئة (نجمة واحدة ـ ارتفاع 1.30 متر) حقق الفارس خالد المبطي أيضًا المركز الأول فيه بزمن 34.48 ثانية، ثم الفارس عبد الله شربتلي ثانيًا بزمن 35.22 ثانية، وحل الفارس عبد العزيز الحقباني ثالثًا بزمن 40.34 ثانية.



وتُستأنف غدًا "السبت" جولات ختام البطولة بإقامة أربعة أشواط، من بينها شوطان مؤهلان لمونديال 2022، وشوطان لفئة (النجمة الواحدة)، أقرها الاتحاد لإتاحة الفرصة للفرسان الشبان للمشاركة والاحتكاك بالفرسان العالميين.