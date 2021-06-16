"الخضيري": الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة مفيد وصحي ولا ضرر منه

قال: لا داعي لإزالته أبداً أثناء تناول التمر

قال أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: الغشاء الذي يفصل بين لب التمر والنواة (غشاء شفاف يغلّف النواة ويسمى قطمير).

وأضاف "الخضيري" القول: الغشاء الشفاف الذي يغلّف النواة، مفيد وصحي ولا ضرر منه، وتركيبته ألياف سيليلوزية وبعض المعادن المفيدة، ولا داعي لإزالته أبداً أثناء تناول التمر.