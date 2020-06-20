مصادر تكشف تفاصيل رسالة التحالف للأطراف المتنازعة في "سقطرى"

ما سر الأسلحة الثقيلة التي تم العثور عليها ودورها في إشعال المواجهات؟

سقطت قذائف غير معروفة المصدر منتصف البارحة بجزيرة سقطري، معرضةً أرواح المواطنين اليمنيين للخطر، فيما استخدمت الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الأطراف اليمنية.

وتسببت هذه التطورات في تعكير صفو الحياة الطبيعية وعرقلة جهود تنمية الجزيرة وزعزعة الأمن والاستقرار، وتهديد أمن وسلامة قوات التحالف الموجودة لغرض المساهمة في مشاريع التنمية والرخاء للمواطنين.

وأكدت المصادر العثور على كميات كبيرة من الأسلحة من بينها دبابات ومدفعية ثقيلة موجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية، وسط ترجيحات أن النزاع قائم بين الأطراف للحصول على الغنائم.

وقال مصدر من جزيرة سقطرى قبل قليل: قام التحالف بتوجيه رسالة واضحة لكل الأطراف بضرورة وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياة المدنيين وقوات التحالف للخطر والمحافظة على أمن واستقرار الجزيرة.

ورصد مصدر خاص صورًا للأسلحة الثقيلة ومن بينها المدفعية الثقيلة التي تم العثور عليها بجزيرة سقطرى اليمنية.

وأكد المصدر أن هذه الأسلحة الثقيلة والموجودة قبل انقلاب المليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية أصبحت سبب النزاع القائم بين الأطراف اليمنية.