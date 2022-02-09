"سامسونج" تكشف عن هاتفي S22 و S22+ مع تجربة كاميرا ثورية للتصوير في الليل والنهار

بدءاً من 11 مارس 2022 سيتوفر على نطاق واسع مع خيارات متعددة

كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم الأربعاء عن جالكسي S22 و S22+، الهاتفين الرئيسيين اللذين يعززان الإبداع والقدرة علىالتعبير عن الذات. ونظراً لاستخدامهما المعالجة الذكية المتطورة للصور، يمكنهما جعل كل لحظة خالدة، لاسيما وأن الهاتفين يتسمانبتصميم جريء ومستدام، لإكسابهما صفة الجمال والمسؤولية البيئية.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة MX (Mobile eXperience): "لقد غيرت كاميرات هواتفناالذكية الطريقة التي نبدع بها ونشاركها ونتواصل مع الآخرين من خلال الصور ومقاطع الفيديو، لمساعدتنا في التعبير عن الذات والتواصلمع الأشخاص القريبين منا. ولهذا السبب، ركزنا على تصميم أحدث أجهزتنا من السلسلة S لتكون معززة بإمكانات الكاميرا الرائدة التيتعمل ليلاً ونهاراً، مدعومة بأفضل مستويات الأداء للهاتف المحمول حتى الآن."

تحكم بصورك ليلاً مع الكاميرا الأذكى من سامسونج حتى الآن

تم تصميم سامسونج جالكسي S22 و S22+ لتقديم تجارب كاميرا من المستوى المتطور حتى يتمكن الأشخاص من الاتصال والمشاركةأينما كانوا. وبفضل الميزات الثورية الجديدة في التصوير الليلي لهذه السلسلة، مثل وحدة الاستشعار الأكبر بنسبة 23% من تلك الموجودةفي S21 و S21+وتقنية Adaptive Pixel، فقد تم تصميم الكاميرا للسماح بدخول المزيد من الضوء وتسجيل التفاصيل والتقاط الألوانالتي تظهر المحتوى حتى في الظلام. وصمم الجهازان بكاميرا رئيسية قوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عن بعد بدقة 10 ميجابكسل،وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، لتحصل منها دائماً على لقطات عالية الجودة. وعندما تلتقط مقاطع فيديو مع الأصدقاء،ستكتشف وجود ميزة "الإطارات التلقائية" الجديدة، والقدرة على تتبع ما يصل إلى 10 أشخاص، والتي تقوم وبشكل تلقائي بضبط تركيزالكاميرا، بحيث يمكنها التقاط كل شخص بوضوح. ويتم تشغيل الجهازين بواسطة تقنية VDIS المتقدمة التي تقلل الاهتزازات، حتى تحصلعلى لقطات سلسة وفائقة الوضوح حتى أثناء التنقل.

وتم تجهيز الهاتفين أيضاً بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من سامسونج، والتي تنقل صورك إلى المستوى التالي. وبات من السهل تماماًالتقاط صور مثالية بنمط البورتريه باستخدام خريطة عمق ستيريو الذكاء الاصطناعي الجديدة، لتتمكن من أهدافك بشكل أفضل من أيوقت مضى، إلى درجة تظهر معها أدق التفاصيل واضحة ونقية. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى وجود خوارزمية الذكاء الاصطناعيالمتطورة. وينطبق الشيء نفسه عند التقاط صور الحيوانات، حيث يحول الوضع الرأسي الجديد في الجهازين دون اندماج شعر الحيواناتالأليفة في الخلفية، لذلك تحصل دائماً على أفضل اللقطات لحيواناتك الأليفة.

قوة وأداء يواكبان حياتك

تم تصميم الهاتفين لتزويدك بالطاقة اللازمة خلال أكثر الأيام ازدحاماً، وذلك لاعتمادهما على أول معالج 4 نانومتر يستخدم في هواتفجالكسي الذكي، كما يدعم معالجة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأكثر تقدماً المستخدمة في سامسونج حتى الآن، ما يوفر أداءً منقطعالنظير لجميع احتياجات البث والإنتاجية. وعلاوة على ذلك، يعمل تحليل سلوك الشبكة على تبسيط أداء تطبيقك، وذلك عن طريق الكشفالتلقائي عن التطبيق الذي تستخدمه، وتوجيه أكبر قدر من القوة هناك. لذلك بات تشغيل التطبيقات وتصفح الويب والتنقل عبر التطبيقاتسلس جداً بمستويات لم نعهدها من قبل.

وبما أن المعالج فائق السرعة يتطلب قوة يمكنها مواكبة ذلك، فقد تم تصميم جالكسي S22 ببطارية قوية تدوم طوال اليوم، وشحن سريع بقوة25 واط لتفادي بطء الأداء، كما يتميز الجهاز الآخر جالكسي S22+ بوجود بطارية فائقة القوة يمكن أن تدوم حتى أكثر من يوم بشحنةواحدة. ويوفر الجهاز أيضاً شحناً فائق السرعة بقدرة 45 واط، لذلك لن تضطر إلى الانتظار عندما تنفذ الطاقة منه.

وبالتالي، يظهر بث فيلم أو العرض بشكل أفضل على شاشات الجهازين بمستوى جميل، لاسيما وأنه تم تزويدهما بشاشة Dynamic AMOLED 2x يمكنها التكيف مع مستوى 120 هيرتز، ليكون تصميمهما مثالياً للألعاب والمشاهدة. سواء اخترت شاشة جالكسي S22 المتميزة من مقاس 6.1 بوصة، أو شاشة 6.6 بوصة في الجهاز جالكسي S22+ ، فإن كل واحدة منهما تأتي مصممة بتقنية Vision Booster الذكية التي تقوم بضبط الشاشة تلقائياً وفقاً لمستوى الإضاءة من حولك، كما أنها تعزز تباين الألوان حتى تتمكن من الاستمتاعبأفضل عرض ممكن للمحتوى الخاص بك. وإضافة إلى ذلك، أدت التحسينات في أداء الأجهزة إلى تحسين سطوع الشاشة، حيث يتمتعS22 بسطوع يبلغ أقصاه يبلغ 1300 نت، بينما يتميز s22+ بحد أقصى يبلغ 1750 نت.

سيضمن الجهازان أيضاً بقاؤك دائماً على اتصال والمزيد من التعاون. ومن خلال شراكتنا مع غوغل، يمكنك الاستمتاع بمشاركة Google Duo Live لعرض الصور مع الأصدقاء، أو كتابة ملاحظات الاجتماع مع الزملاء في Samsung Notes، حتى أثناء وجودك عن بعد.

تصميم مثالي صمم ليدوم

يتميز الجهازان بتصميم Contour-Cut المميز والمفضل لدى عشاق السلسلة S، والذي يمزج الكاميرا بسلاسة في هيكل الجهاز. ولإضفاءمظهر أكثر أناقة ودقة، قامت سامسونج ببناء كلا الجهازين بشاشة مسطحة مميزة ومكتملة بزجاج فاخر ولمسة نهائية ضبابية المظهر. وصممغلاف الكاميرا في السلسلة S لتتناسب مع لون هيكل الجهاز بإطار معدني رفيع ومتناسق للحصول على مظهر سلس. وكانت النتيجةالتوصل إلى تصميم متوازن وموحد بشكل حديث وعصري وأنيق. ويتوفر الجهازان بألوان الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضروالوردي الذهبي.

ومن أهم ما يتصف به هذا التصميم المذهل أنه يدوم طويلاً، وتقدم سلسلة جالكسي S22 أجهزة سامسونج المحمولة الأكثر متانة حتى الآن. لذا .. يُعد الجهازان من أوائل طرازات سلسلة S المصنوعة من الألمنيوم المقوى Armor Aluminium، وهو أقوى من معدن الألمنيوم المستخدمفي الصناعة، لذلك تستطيع اصطحاب هاتفك إلى أي مكان وأنت مطمئن البال. وتعد سلسلة S22 أيضاً أول هواتف ذكية تستخدم زجاج(Corning® Gorilla® Glass Victus®+) الجديد. وتم تجهيز أجهزة سلسلة S22 بهذا الزجاج القوي من الأمام والخلف، لذلك لا تقلقعندما يتعرض للسقوط.

وإدراكاً منا بأن المتانة الحقيقية لا تتعلق فقط بالأجهزة، وفي إطار التزامنا بمنح المستخدمين أفضل أداء وتجربة ممكنة للهاتف المحمول،سيتم دعم سلسلة جالكسي S22 بأكملها بما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل "أندرويد". وبات بمقدور ملايين مستخدميجالكسي الآن الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والإنتاجية والميزات الجديدة المثيرة الأخرى لوقت أطول. وستعمل سامسونج على توسيعنطاق هذا الجهد عبر مجموعة منتجاتنا، لضمان حصولك على الدعم الكامل عبر منظومة جالكسي.

وتجعل سلسلة جالكسي S أيضاً هاتفك ليعكس شخصيتك بسهولة، وذلك باستخدام واجهة المستخدم One UI النقية والتلقائية منسامسونج، لتخصيص مظهر وشكل الشاشة الرئيسية والأداة. كما يمكنك تخصيص ألوان أيقوناتك وعناصر واجهة المستخدم ولوحة الألوانوالمزيد وفق ذوقك الشخصي، إلى جانب إنشاء تجربة محمولة تجسد شخصيتك. وتمنحك الواجهة One UI أيضاً إمكانية الوصول السهلإلى مجموعة كبيرة من الرموز التعبيرية وملفات GIF والملصقات مباشرة على لوحة المفاتيح، بحيث يمكنك توصيل ما تشعر به بالضبط وعلىالفور من دون الحاجة إلى كتابة كلمة واحدة.

أمان يمكنك الوثوق به

يتم تأمين سلسلة جالاكسي S22 من خلال منصة الأمان Knox Vault القوية من سامسونج، والتي تتضمن معالجاً وذاكرة آمنة تعزل تماماًالبيانات الحساسة، مثل كلمات المرور أو القياسات الحيوية أو مفاتيح البلوك تشين من نظام التشغيل الرئيسي للهاتف. تعمل لوحة معلوماتومؤشر الخصوصية في الواجهة One UI على تسهيل معرفة التطبيقات التي تصل إلى البيانات والكاميرا الخاصة بك، بحيث يمكنك تحديدما إذا كنت ستقدم أو ترفض الإذن لكل تطبيق. وتوفر السلسلة أيضاً العديد من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك بنية ARM الدقيقةللحيلولة دون الهجمات الإلكترونية التي تستهدف نظام التشغيل والذاكرة.

ابق على اتصال مع منظومة جالكسي

إلى جانب سلسلة S22 الجديدة، تقدم سامسونج مجموعة جديدة تماماً من الأجهزة اللوحية ومجموعة من الميزات المحدثة لساعات جالكسيWatch4 حتى يتمكن مستخدمو جالكسي من البقاء على اتصال في مختلف جوانب حياتهم. وتم تصميم جالكسي Tab S8 لعصر جديدمن الاتصال، بما في ذلك Tab S8 و Tab S8+ و Tab S8 Ultra، أكثر أنواع الأجهزة اللوحية تنوعاً من سامسونج على الإطلاق، بعد أن تمتصميمه لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لأولئك الذين يعملون ويدرسون ويمارسون اللعب والتصميم.

التوفر المحلي

بدءاً من 11 مارس 2022، سيتوفر سامسونج جالكسي S22 و S22+ على نطاق واسع في شركات الاتصالات، ومن خلال Samsung.com وموزعي التجزئة عبر الإنترنت.

وسيتوفر الجهازن بالألوان وخيارات الذاكرة التالية:

جالكسي S22 و S22+: الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضر والوردي الذهبي في طرز 128 جيجابايت و 256 جيجابايت مع ذاكرةوصول عشوائي سعة 8 جيجابايت

للمزيد من المعلومات حول أي من الجهازين، يرجى زيارة: http://www.samsungmobilepress.com أو https://samsung.com/sa/ .