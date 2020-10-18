109953 إجمالي حالات الإصابة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 109953 إصابة، والوفيات 1101 بنسبة 1%، والمتعافون 95624، لتصل نسبة الشفاء إلى 86.9%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 48، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 518، والمنومين في العناية المركزة إلى 203.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
الوفيات 1101 والمتعافون 95624 ونسبة الشفاء 86.9%
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 109953 إصابة، والوفيات 1101 بنسبة 1%، والمتعافون 95624، لتصل نسبة الشفاء إلى 86.9%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، 48، ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 518، والمنومين في العناية المركزة إلى 203.