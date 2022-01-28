قيادة التحالف: لم يتم استهداف سجن بصعدة وسنقدّم الحقائق كافة لفريق تقييم الحوادث المتعلقة بادعاء الميليشيا الحوثية

"المالكي": ما تمّ الإعلان عنه ونشره من قِبل الانقلابيين هدفه تضليل الرأي العام

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ بأنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتاريخ (22 يناير 2022م) بشأن ادعاء الميليشيا الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، باستهداف التحالف سجناً بمدينة صعدة، وما تمّ الإعلان عنه من قِبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث بتاريخ (27 يناير 2022م)، المتضمن مباشرة إجراءات التحقيق وجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع كافة، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقدّم الحقائق والمعلومات التفصيلية كافة للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بادعاء الميليشيا الحوثية استهداف التحالف سجناً بمدينة صعدة.

وأوضح العميد المالكي؛ أن هناك (4) مواقع مدرجة بقوائم عدم الاستهداف لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف؛ كسجون بمدينة (صعدة) يتم استخدامها من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأن أقرب سجن يقع على مسافة (1.8) كلم من الموقع محل الادعاء، كما أن الموقع المستهدف "معسكر الأمن الخاص" بصعدة، وهو هدف عسكري مشروع بطبيعته واستخدامه العسكري من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك دعمه المجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف العميد المالكي؛ أن ما تمّ الإعلان عنه ونشره من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بوسائل الإعلام التابعة لها محاولة لتضليل الرأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع، ومحاولة لكسب تعاطف المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وبيّن العميد المالكي؛ أنه يجري الترتيب لدعوة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف لإطلاعهم على حقيقة نشاط الموقع العسكري محل الادعاء ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، وطلب تبادل المعلومات المتوافرة لديهم، بحسب البيانات الصادرة من بعض المنظمات، بزيارة الموقع -محل الادعاء-، حيث إنه لم يتم إخطار التحالف أو تلقيه أي طلب بإدراجه على قوائم عدم الاستهداف من أيّ منظمة أممية أو منظمة غير حكومية دولية، ولم يثبت للتحالف وجود أيّ علاماتٍ للتمييز، بحسب نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكد العميد المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبّق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بآلية الاستهداف وقواعد الاشتباك، وفي حال وجود أيّ ادعاءٍ، فإنه يتم النظر إليه وأخذه على محمل الجد، وفق الآلية الداخلية بقيادة القوات المشتركة للتحالف، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشدداً على أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتحمّل المسؤولية الكاملة، في حال تمّ استخدام المدنيين كدروعٍ بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني والمتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة (5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.