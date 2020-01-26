في كأس آسيا: "الأخضر" يحصد جائزة "اللعب النظيف"

أفضل لاعب وحارس "كوريان".. والهداف تايلاندي

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً بجائزة اللعب النظيف في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 التي اختتمت اليوم الأحد في بانكوك.

وخسر الأخضر المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية 0-1 اليوم.

وفاز الكوري الجنوبي وون دو-جاي بجائزة أفضل لاعب، فيما ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى الكوري الجنوبي سونغ بوم-كيون.

في المقابل فاز التايلاندي جاروينساك وونغورن بجائزة هداف البطولة، بعدما سجل ثلاثة أهداف، وساهم في تأهل الدولة المضيفة للدور ربع النهائي.

وتساوى "وونغورن" برصيد ثلاثة أهداف مع أربعة لاعبين آخرين بعدد الأهداف، ولكن فوزه بالجائزة جاء نتيجة خوضه العدد الأقل من دقائق اللعب بينهم.