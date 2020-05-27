4 مدن سعودية تسجل 1344 إصابة جديدة بـ"كورونا".. بينها الرياض بـ739 حالة

وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 1815 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة

سجّلت: "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والهفوف" 1344 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1815 حالة.

وتوزعت الـ 1344حالة على: الرياض 739، وجدة 325، ومكة 162، والهفوف 118 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 78541حالة، منها 27094 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 51022 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 425 حالة وفاة.